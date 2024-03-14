"Единичный случай": В Пентагоне сделали неутешительное для Киева заявление о новом транше
Пентагон: Новый пакет помощи Киеву на $300 миллионов был единичным случаем
Новый пакет помощи Украине от США в размере 300 миллионов долларов был единичным случаем, такое оказание поддержки не носит устойчивый характер. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Если будут другие контракты, по которым произойдёт переоценка, мы дадим вам знать, однако это (выделение помощи на 300 миллионов долларов. — Прим. Life.ru) было исключительным случаем. <…> Это не носит устойчивый характер", — сказала она журналистам на брифинге.
Представитель Пентагона также добавила, что не знает о каких-либо других случаях выявления свободных средств в других ведомствах США для помощи украинской стороне.
На днях, 12 марта, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. По словам представителя Белого дома, он будет включать в себя партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS.
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