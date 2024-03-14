"Единичный случай": В Пентагоне сделали неутешительное для Киева заявление о новом транше

Новый пакет помощи Украине от США в размере 300 миллионов долларов был единичным случаем, такое оказание поддержки не носит устойчивый характер. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Если будут другие контракты, по которым произойдёт переоценка, мы дадим вам знать, однако это (выделение помощи на 300 миллионов долларов. — Прим. Life.ru) было исключительным случаем. <…> Это не носит устойчивый характер", — сказала она журналистам на брифинге.

Представитель Пентагона также добавила, что не знает о каких-либо других случаях выявления свободных средств в других ведомствах США для помощи украинской стороне.