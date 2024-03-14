Все опытные военные украинской армии уже давно мертвы, на поле боя остались те, у кого нет никакой подготовки. Соответствующее заявление сделал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

"Украинская армия обладала опытом, но они все мертвы. Люди, которые сражаются сейчас, — это те, кто не прошёл никакой подготовки, они не знают, как использовать вооружение", — сказал он в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

Российские же войска, по словам Риттера, на данный момент являются самыми опытными в мире. В частности, в зоне спецоперации находятся ветераны, у которых есть соответствующий боевой опыт. Кроме того, ВС РФ имеют ответственное руководство, добавил экс-разведчик ВС США.

Ранее стало известно, что ВСУ побросали раненых солдат в освобождённом Невельском в ДНР. При этом противник позаботился о западной технике и заблаговременно увёл из населённого пункта, боясь, что её ждёт участь уничтоженных четырёх танков Abrams.