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14 марта, 14:40

"Они все мертвы": В США раскрыли шокирующую правду о потерях ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: Все опытные бойцы украинской армии уже давно мертвы

Все опытные военные украинской армии уже давно мертвы, на поле боя остались те, у кого нет никакой подготовки. Соответствующее заявление сделал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

"Украинская армия обладала опытом, но они все мертвы. Люди, которые сражаются сейчас, — это те, кто не прошёл никакой подготовки, они не знают, как использовать вооружение", — сказал он в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

Российские же войска, по словам Риттера, на данный момент являются самыми опытными в мире. В частности, в зоне спецоперации находятся ветераны, у которых есть соответствующий боевой опыт. Кроме того, ВС РФ имеют ответственное руководство, добавил экс-разведчик ВС США.

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Ранее стало известно, что ВСУ побросали раненых солдат в освобождённом Невельском в ДНР. При этом противник позаботился о западной технике и заблаговременно увёл из населённого пункта, боясь, что её ждёт участь уничтоженных четырёх танков Abrams.

Напомним, украинские войска несут большие потери и покинули много населённых пунктов за последнее время. Так, к примеру, ВС РФ выбили ВСУ из Авдеевки и Крынок, после чего в Киеве пожаловались на сложную ситуацию на фронте. Многочисленная западная техника Украине не помогает. Российские военные успешно справляются с ней, что доказывает недавнее уничтожение танков Abrams и ЗРК Patriot.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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