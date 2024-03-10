"Ситуация становится паршивой": В США сообщили о панике Запада из-за побед России на фронте
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: На Западе царит паника из-за успехов России в зоне СВО
Лидеры стран Коллективного Запада паникуют из-за успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон.
"Ситуация становится паршивой. Русские одерживают победы на фронте, в этом сомнений нет, и именно поэтому мы наблюдаем эту резкую, паническую реакцию французов, британцев и администрации [президента США Джо] Байдена", — сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Экс-аналитик ЦРУ добавил, что сейчас западные лидеры попросту не знают, что предпринять дальше. Джонсон предположил, что именно из-за страха они резко высказываются в адрес России, намекая, в частности, на введение натовских войск на Украину.
Ранее стало известно, что Франция формирует альянс стран, которые готовы к возможной отправке войск на Украину. До этого Эмманюэль Макрон уже говорил об отправке бойцов НАТО на территорию Незалежной, но большинство стран Евросоюза отвергли эти планы. Однако, как пишет Politico, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи".
Напомним, украинские войска несут большие потери и покинули много населённых пунктов за последнее время. Так, например, ВС РФ выбили ВСУ из Авдеевки и Крынок, после чего в Киеве пожаловались на сложную ситуацию на фронте. Многочисленная западная техника Украине не помогает. Российские военные успешно справляются с ней, что доказывает недавнее уничтожение танков Abrams и ЗРК Patriot.
TACC / Дмитрий Ягодкин