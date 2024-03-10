"Ситуация становится паршивой": В США сообщили о панике Запада из-за побед России на фронте

Лидеры стран Коллективного Запада паникуют из-за успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон.

"Ситуация становится паршивой. Русские одерживают победы на фронте, в этом сомнений нет, и именно поэтому мы наблюдаем эту резкую, паническую реакцию французов, британцев и администрации [президента США Джо] Байдена", — сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Экс-аналитик ЦРУ добавил, что сейчас западные лидеры попросту не знают, что предпринять дальше. Джонсон предположил, что именно из-за страха они резко высказываются в адрес России, намекая, в частности, на введение натовских войск на Украину.