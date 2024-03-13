ВСУ бросали своих раненых солдат в освобождённом Невельском, но при этом позаботились о технике

После освобождения населённого пункта Невельское на Донецком направлении российские военные взяли в плен раненых солдат ВСУ, которых командование бросило на поле боя. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

"В основном это раненые, которых они бросили на поле боя. Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать. По населённому пункту валяется большое количество трупов украинских солдат, которых они тоже не забрали", — цитирует Кимаковского РИА "Новости".



При этом, по его словам, противник позаботился о западной технике и заблаговременно увёл её из района Невельского, боясь, что её ждёт участь уничтоженных четырёх танков Abrams.

