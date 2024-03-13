ВСУ бросали своих раненых солдат в освобождённом Невельском, но при этом позаботились о технике
Советник Пушилина: Брошенных в Невельском солдат ВСУ взяли в плен
После освобождения населённого пункта Невельское на Донецком направлении российские военные взяли в плен раненых солдат ВСУ, которых командование бросило на поле боя. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
"В основном это раненые, которых они бросили на поле боя. Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать. По населённому пункту валяется большое количество трупов украинских солдат, которых они тоже не забрали", — цитирует Кимаковского РИА "Новости".
При этом, по его словам, противник позаботился о западной технике и заблаговременно увёл её из района Невельского, боясь, что её ждёт участь уничтоженных четырёх танков Abrams.
"Украинские формирования после подбития четвёртого танка Abrams заблаговременно из-под Красногоровки, Невельского оттянули технику в сторону Красноармейска. То есть сейчас вся основная западная техника 47-й бригады ВСУ, предположительно, находится в этом населённом пункте", — добавил Кимаковский.
Напомним, 12 марта стало известно, что Российская армия освободила населённый пункт Невельское на Донецком направлении. С февраля ВС РФ взяли под контроль ещё несколько населённых пунктов. 17 февраля 2024 года российские бойцы освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Позже стало известно об освобождении Победы, Ласточкина, Северного и Петровского.
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