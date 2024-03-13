Путин разоблачил преступление командиров ВСУ в Крынках: "Босиком на убой"

Киевский режим отправлял своих военнослужащих в Крынки Херсонской области на верную смерть, словно в мясорубку. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала "Россия-1" и РИА "Новости".

"Просто как в мясорубку людей своих бросали туда — и всё. Они там бегали уже босиком в последнее время, в прямом смысле этого слова. В прямом смысле этого слова. Боеприпасы пытались забросить им туда скоростными лодками и беспилотниками. Ну что такое? Ну что? Это просто на убой, просто отправляли на убой", — возмутился российский лидер.

Он отметил, что задавал главе российского Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову вопрос о том, понимают ли представители киевской власти и командования ВСУ, что просто губят собственных людей, на что начальник Генштаба ответил утвердительно: в Киеве всё прекрасно понимают. По мнению Герасимова, самоубийственные атаки в Крынках преследовали политические цели: пока безуспешные попытки прорвать оборону Российской армии продолжались, Киев мог рассказывать западным спонсорам красивую историю о том, что у ВСУ есть плацдарм на левом берегу Днепра, и использовать это как аргумент в пользу дополнительного финансирования Незалежной.

По словам Путина, бойцы ВСУ, сдававшиеся в плен в Крынках, рассказывали, что сперва даже не понимали, в каких именно условиях командование требовало от них выполнения боевых задач. Свежим подразделениям перед дислокацией говорили, что украинская оборона в этом районе стабильна и от них требуется просто закрепить успех и помочь успешно сражающимся товарищам. На деле же даже доплыть до "плацдарма" на левом берегу удалось далеко не всем бойцам ВСУ. В итоге украинские военнослужащие стали жертвами по-настоящему трагических обстоятельств.

"Натуральная [трагедия], с их точки зрения, абсолютно", — подытожил президент России.