Путин предупредил об опасности ввода польских войск на Украину

Если Варшава решит отправить на Украину своих солдат для оказания военной помощи, то они оттуда уже не уйдут. Об этом в интервью Дмитрию Киселёву для "России-1" и РИА "Новости" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут", — объяснил глава государства.