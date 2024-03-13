Путин предупредил об опасности ввода польских войск на Украину
Путин: Если Польша введёт на Украину войска, они оттуда уже не уйдут
Если Варшава решит отправить на Украину своих солдат для оказания военной помощи, то они оттуда уже не уйдут. Об этом в интервью Дмитрию Киселёву для "России-1" и РИА "Новости" заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут", — объяснил глава государства.
Ранее Владимир Путин объяснил, что изменится на границе с Финляндией из-за НАТО. По его словам, у Москвы и Хельсинки раньше были "просто идеальные" отношения: стороны не имели претензий друг к другу, тем более территориальных, а войск на границе не было. Теперь же России придётся усилить защиту своих рубежей.
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