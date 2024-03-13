Путин: Россия готова к войне и имеет самую современную ядерную триаду

С точки зрения военно-технического оснащения Россия готова к ядерной войне, её ядерная триада является более современной по сравнению с другими странами. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для "России-1" и РИА "Новости" заявил президент РФ Владимир Путин.

"А таких триад — только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная — вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная", — объяснил глава государства.

Президент также назвал американского лидера Джо Байдена представителем традиционной политической школы и выразил надежду, что в США хватает специалистов в сфере стратегической сдержанности.

"Поэтому не думаю, что здесь всё несётся так в лоб, но мы-то к этому готовы", — отметил Путин.