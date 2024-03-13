Путин: Россия готова к войне и имеет самую современную ядерную триаду
Президент России Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / Aynur Mammadov
С точки зрения военно-технического оснащения Россия готова к ядерной войне, её ядерная триада является более современной по сравнению с другими странами. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для "России-1" и РИА "Новости" заявил президент РФ Владимир Путин.
"А таких триад — только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная — вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная", — объяснил глава государства.
Президент также назвал американского лидера Джо Байдена представителем традиционной политической школы и выразил надежду, что в США хватает специалистов в сфере стратегической сдержанности.
"Поэтому не думаю, что здесь всё несётся так в лоб, но мы-то к этому готовы", — отметил Путин.
При этом Путин не исключил проведения ядерных испытаний, если Вашингтон сделает то же самое.
Ранее Путин объяснил, как Россия отнесётся к войскам США на Украине. В Вашингтоне, по его словам, это понимают. Глава государства также заявил, что Москва готова к переговорам, однако это должен быть серьёзный разговор с гарантиями безопасности России.