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13 марта, 02:47

Путин объяснил, какими должны быть переговоры по Украине

Путин: Переговоры должны стать серьёзным разговором с гарантиями безопасности

Россия готова к переговорам по Украине, однако они должны основываться на реальности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", — сказал глава государства в интервью Дмитрию Киселёву.

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По словам Путина, переговоры не должны быть паузой для перевооружения Киева, а должны стать серьёзным разговором с гарантиями безопасности России. Москва знает о различных обсуждаемых вариантах и знает "морковки, которые собираются показывать", чтобы убедить: момент для переговоров настал. Однако РФ будет исходить прежде всего от своей безопасности, добавил президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и Россия, и НАТО видят, что Украина отказывается от переговоров. Это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре, добавил он.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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