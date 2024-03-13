Путин объяснил, какими должны быть переговоры по Украине

Россия готова к переговорам по Украине, однако они должны основываться на реальности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", — сказал глава государства в интервью Дмитрию Киселёву.

По словам Путина, переговоры не должны быть паузой для перевооружения Киева, а должны стать серьёзным разговором с гарантиями безопасности России. Москва знает о различных обсуждаемых вариантах и знает "морковки, которые собираются показывать", чтобы убедить: момент для переговоров настал. Однако РФ будет исходить прежде всего от своей безопасности, добавил президент.