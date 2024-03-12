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12 марта, 10:17

Песков: Россия и НАТО видят, что Украина отказывается от переговоров

Россия и НАТО видят, что украинское правительство отрицает любую возможность переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы все вместе, и мы, и представители НАТО можем видеть только одно — достаточно последовательную позицию киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров. Это то, что является реальностью, и де-факто, и де-юре, кстати говоря", — указал представитель Кремля.

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Напомним, вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужны поставки оружия, а не белые флаги. По его словам, капитуляция Незалежной не принесёт мир и необходимы переговоры. Кроме того, генсек подчеркнул, что поражение Киева будет "трагедией для украинцев" и "опасностью для всех нас".

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Shutterstock / vchal

Александр Юнашев
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