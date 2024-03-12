"Ничего нового": Песков оценил планы США потратить $20 млрд на сдерживание России
Кремль не увидел ничего нового в запрошенных Байденом суммах на сдерживание РФ
В запросах главы Белого дома Джо Байдена на финансирование модернизации ядерных вооружений и сдерживания Российской Федерации нет ничего принципиально нового. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ну это же постоянные статьи расходов, там же ничего нового нет. <...> Нет, здесь ничего такого, кардинальных изменений нет", — сказал Песков, комментируя планы США вложить порядка 20 миллиардов долларов в ядерное оружие в 2025 году.
Напомним, накануне стало известно о том, что США планируют выделить баснословную сумму на сдерживание России в 2025 году. Проект бюджета на 2025 финансовый год предусматривает выделение около полутора миллиардов долларов на противодействие российской агрессии в Европе, Евразии и Центральной Азии. Кроме того, администрация США планирует выделить 100 миллионов долларов на оказание военной помощи Тайваню и 400 миллионов долларов на борьбу с "влиянием Китая" в мире.
ТАСС / Сергей Бобылев