"Ничего нового": Песков оценил планы США потратить $20 млрд на сдерживание России

В запросах главы Белого дома Джо Байдена на финансирование модернизации ядерных вооружений и сдерживания Российской Федерации нет ничего принципиально нового. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ну это же постоянные статьи расходов, там же ничего нового нет. <...> Нет, здесь ничего такого, кардинальных изменений нет", — сказал Песков, комментируя планы США вложить порядка 20 миллиардов долларов в ядерное оружие в 2025 году.