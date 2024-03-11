"Иначе будет беда": Западу напомнили забытые слова Кеннеди о ядерной войне Эксперт Крапивник процитировал Западу слова Кеннеди о ядерном противостоянии 11 марта, 19:35 Россия не будет играть по правилам НАТО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Западные политики забыли пророческие слова 35-го президента США Джона Кеннеди, который предупреждал о том, что нельзя пытаться загнать в угол страну, имеющую в своём арсенале ядерное оружие. Об этом заявил бывший офицер американской армии, военный эксперт Станислав Крапивник.

"Кеннеди как-то сказал: никогда не ставь ядерную державу в положение выбора: или полное поражение, или ядерная война. Иначе будет беда. Но многие на Западе заставили себя верить в то, что ничего такого страшного не будет, не нужно волноваться", — отметил он в беседе с "Царьградом".

По его словам, Запад допустил ошибку, полагая, что боестолкновение с Россией случится исключительно на украинской территории. Однако Москва явно не собирается играть по навязываемым ей со стороны НАТО правилам. Эксперт заметил, что неудачи ВСУ на фронте автоматически относят США и Европу в стан проигравших. Чтобы этого не допустить, Западу придётся удвоить ставки и пойти на обострение. Однако в этом случае почему-то не берётся в расчёт тот факт, что Россия, оказавшись на грани выживания, церемониться не станет и прибегнет к крайним мерам, которые коснутся далеко не только Украины, пояснил Крапивник.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что ядерная война является самым последним средством в арсенале противоборствующих стран. Он подчеркнул, что Россия применит ядерное оружие, только если что-то будет угрожать её существованию. Во всех других вариантах говорить об этом Москва считает безответственным.

Авторы Татьяна Миссуми