Песков назвал ядерное оружие "последним средством" и указал условие его применения

Ядерная война является самым последним средством в арсенале противоборствующих стран, и люди должны её бояться на уровне инстинкта самосохранения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые". Лекция проходит на площадке Всемирного фестиваля молодёжи, на ней присутствует более 70 представителей иностранных государств из 13 стран мира.

По словам представителя Кремля, Россия применит ядерное оружие, только если что-то будет угрожать её существованию. Во всех других вариантах говорить об этом он считает безответственным.