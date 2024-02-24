МИД открыл истину о "ядерном оружии" России, наречённом космическим убийцей

"Появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно. Эта среда для развёртывания такого оружия неподходящая. И существующих систем его доставки, которые у стран, входящих в ядерную пятёрку, в большинстве случаев включают триаду — наземного, воздушного и морского базирования, вполне достаточно", — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание на единственную цель США в распространении подобных слухов — демонизация России. Замминистра назвал контакт с Вашингтоном по вопросу об оружии в космосе непродуктивным. Также, по замечанию Рябкова, "американцы постоянно допускают утечки по вопросам, которые мы с ними же договариваемся оставлять в конфиденциальном поле". По его словам, американские коллеги сами вначале настаивают на сокрытии некоторых сведений, а в итоге сами всё обнародуют.