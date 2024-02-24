МИД открыл истину о "ядерном оружии" России, наречённом космическим убийцей
Небензя опроверг домыслы о планах РФ разместить в космосе ядерное оружие
Модель космического буксира "Зевс" с ядерной установкой. Обложка © YouTube / "Роскосмос ТВ"
Замглавы МИД России Сергей Рябков опроверг слухи о предполагаемых планах Москвы разместить в космосе ядерное оружие. Он объяснил, что это просто технически нецелесообразно, существующих средств достаточно.
"Появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно. Эта среда для развёртывания такого оружия неподходящая. И существующих систем его доставки, которые у стран, входящих в ядерную пятёрку, в большинстве случаев включают триаду — наземного, воздушного и морского базирования, вполне достаточно", — подчеркнул дипломат.
Он обратил внимание на единственную цель США в распространении подобных слухов — демонизация России. Замминистра назвал контакт с Вашингтоном по вопросу об оружии в космосе непродуктивным. Также, по замечанию Рябкова, "американцы постоянно допускают утечки по вопросам, которые мы с ними же договариваемся оставлять в конфиденциальном поле". По его словам, американские коллеги сами вначале настаивают на сокрытии некоторых сведений, а в итоге сами всё обнародуют.
Напомним, 15 февраля Конгресс США обсуждал "серьёзную угрозу национальной безопасности". Западные СМИ сообщили, что эта "угроза" связана с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе, которое может быть применено не по наземной цели, а по спутнику. В Кремле объяснили, что Белый дом специально прибегнул к сказке про "угрозу", чтобы убедить конгрессменов выделить Украине очередной пакет помощи.