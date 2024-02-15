"Очень тревожно": На Западе узнали, какую угрозу будут обсуждать в Конгрессе США
АВС: В США считают, что Россия хочет использовать ядерное оружие в космосе
Зарубежные средства массовой информации узнали, о какой "угрозе национальной безопасности", связанной с "дестабилизирующим иностранным военным потенциалом", предупреждал недавно председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Тёрнер. Как передаёт телекомпания АВС со ссылкой на источники, американские парламентарии планируют обсудить возможные планы России по размещению в космосе ядерного оружия.
Источники канала утверждают, что данные американской разведки, которые будут обсуждаться на Капитолийском холме, якобы связаны с желанием Москвы разместить в космосе ядерное оружие. Журналисты отметили, что речь идёт не о сбросе ядерного заряда на Землю, а о возможном применении такого типа оружия против спутников.
"Это очень тревожно и очень деликатно", — заявил один из собеседников телеканала, назвав это "большим делом".
Ранее Life.ru писал, что 15 февраля в Конгрессе США состоится закрытый брифинг по "серьёзной угрозе национальной безопасности". По данным зарубежных СМИ, эта угроза связана с Россией.
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