Главком ВМФ счёл корабли США с "Томагавками" угрозой нацбезопасности России

Американские военные корабли с крылатыми ракетами "Томагавк" являются угрозой нацбезопасности России из-за возможности этого оружия достать до объектов на её территории. Такое мнение выразил главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов.

"На формирование угроз военной безопасности РФ океанских и морских направлений оказывают влияние такие основные факторы, как патрулирование в море на постоянной основе кораблей – носителей крылатых ракет большой дальности "Томагавк" с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России", — отметил он в беседе с газетой "Красная звезда".

Евменов добавил, что безопасности РФ также угрожает наличие сильных группировок военно-морских сил других стран в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море. По его мнению, сюда же относятся планы государств по ущемлению интересов РФ в Арктике за счёт пересмотра статуса Северного морского пути и возможного прохода боевых кораблей. Кроме того, ситуацию накаляют развёртывание корабельных группировок морского компонента противоракетной обороны (ПРО) и освоение атомными подводными лодками американских и британских ВМС Арктического бассейна, а также создание объектов военной инфраструктуры в зарубежной Арктике.

Евменов уверен, что такие угрозы требуют наличия современного Военно-морского флота, который вместе с другими родами войск сможет обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту интересов РФ в Мировом океане.