ВМФ России развернёт на Каспии бригаду морской пехоты

В Военно-морском флоте (ВМФ) России появятся пять дивизий и бригада морской пехоты на основе существующих подразделений. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

"Планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду", — подчеркнул Евменов в беседе с газетой "Красная звезда".