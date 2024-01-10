ВМФ России развернёт на Каспии бригаду морской пехоты
Главком ВМФ Евменов: В России создадут бригаду морской пехоты и пять дивизий
В Военно-морском флоте (ВМФ) России появятся пять дивизий и бригада морской пехоты на основе существующих подразделений. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
"Планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду", — подчеркнул Евменов в беседе с газетой "Красная звезда".
По его словам, эти изменения необходимы для наращивания боевых возможностей морской пехоты в качестве отдельного рода сил ВМФ. Главком дополнил, что оснащение береговых войск новыми ракетными комплексами, такими как "Бастион" и "Бал", позволило нарастить ударные возможности флота по поражению вражеских кораблей в ближней морской зоне.
А ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Также глава государства по видеосвязи наблюдал за аналогичной церемонией на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", которые спущены на воду и передаются Военно-морскому флоту (ВМФ). Российский лидер сообщил, что пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей (МРК) и более 50 других кораблей разных классов находятся на разных стадиях готовности.
ТАСС / Лев Федосеев