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Путин поднял флаг на фрегате с "Калибрами" в Петербурге и спустил на воду два корабля

Путин принял участие в поднятии флага на фрегате "Адмирал Головко" в Петербурге

25 декабря, 13:49
Поднятие флага на фрегате "Адмирал Головко". Обложка © LIFE

Поднятие флага на фрегате "Адмирал Головко". Обложка © LIFE

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Лайф публикует видео.

Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в поднятии флага на фрегате "Адмирал Головко". Видео © LIFE

Также глава государства по видеосвязи наблюдал за аналогичной церемонией на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", которые спущены на воду и передаются военно-морскому флоту (ВМФ). Все суда оснащены новейшим вооружением и заточены под конкретные цели.

Многоцелевой надводный корабль проекта 22350, фрегат "Адмирал Головко" оснащён в том числе современными ракетными комплексами "Калибр" и "Оникс", а также новейшим противолодочным оружием, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех. Фрегат отличается высокой манёвренностью, превосходной управляемостью и лучшим навигационным комплексом.

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М" имеет высокую мореходность и способен проходить на небольших глубинах северной части Каспийского моря и дельты реки Волги. Корабль "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит" создан для противоминного обеспечения в составе корабельной тральной группы.

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Ранее сообщалось, что один из строящихся в Санкт-Петербурге атомных ледоколов проекта 22220 получит название "Сталинград". Такое наименование присвоят кораблю для сохранения исторической памяти. Также президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что в России уникальный атомный ледокольный флот, развитие которого будет продолжено.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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