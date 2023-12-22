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21 декабря, 21:12

Серьёзный вызов: Мощнейшее оружие России навеяло ужас на Запад

Conversation: Военно-морской флот России в Тихом океане является угрозой Западу

Российский Военно-морской флот может представлять собой грозный вызов для ВМС Австралии, а также её союзников. Об этом в статье для The Conversation написал доцент австралийского Университета Кёртина Алексей Муравьёв.

"В период с 2022 по октябрь 2023 года было введено в строй [ВМФ РФ] восемь новых боевых кораблей и вспомогательных судов, включая четыре атомные и обычные подводные лодки. 11 декабря в состав флота официально вошли две новые атомные подводные лодки, а также подводная лодка "Можайск", — написал Муравьёв.

Он обратил внимание на то, что кроме развития флота Россия укрепляет свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе. И если дело не дойдёт до открытого противостояния, у РФ будет больше средств для поддержки операций в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане. Как считает эксперт, это даст ей возможность приблизиться к территориям, которые представляют прямой интерес для ВМФ Австралии.

Главком ВМФ России заметил рост иностранного военного присутствия в Арктике
Главком ВМФ России заметил рост иностранного военного присутствия в Арктике

Ранее зарубежные СМИ с тревогой обратили внимание на то, что президент РФ Владимир Путин продолжает усиливать Военно-морской флот, который теперь получил две новые атомные подлодки, что должно обеспокоить Запад.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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