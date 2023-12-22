Серьёзный вызов: Мощнейшее оружие России навеяло ужас на Запад

Российский Военно-морской флот может представлять собой грозный вызов для ВМС Австралии, а также её союзников. Об этом в статье для The Conversation написал доцент австралийского Университета Кёртина Алексей Муравьёв.

"В период с 2022 по октябрь 2023 года было введено в строй [ВМФ РФ] восемь новых боевых кораблей и вспомогательных судов, включая четыре атомные и обычные подводные лодки. 11 декабря в состав флота официально вошли две новые атомные подводные лодки, а также подводная лодка "Можайск", — написал Муравьёв.

Он обратил внимание на то, что кроме развития флота Россия укрепляет свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе. И если дело не дойдёт до открытого противостояния, у РФ будет больше средств для поддержки операций в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане. Как считает эксперт, это даст ей возможность приблизиться к территориям, которые представляют прямой интерес для ВМФ Австралии.