Путин: 5 фрегатов и 8 корветов находятся сейчас на разных этапах готовности

Президент России Владимир Путин сообщил, что пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей (МРК) и более 50 других кораблей разных классов находятся на разных стадиях готовности. Об этом он рассказал на церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

"Сейчас на стапелях у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов", — сказал российский лидер.

На мероприятии он отметил, что в Северодвинске на "Севмаше" за три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А", пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М". Президент добавил, что на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок. Также сделан заказ на корабли для судоходства на Северном морском пути.