Путин: 5 фрегатов и 8 корветов находятся сейчас на разных этапах готовности
Президент России Владимир Путин сообщил, что пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей (МРК) и более 50 других кораблей разных классов находятся на разных стадиях готовности. Об этом он рассказал на церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.
"Сейчас на стапелях у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов", — сказал российский лидер.
На мероприятии он отметил, что в Северодвинске на "Севмаше" за три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А", пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М". Президент добавил, что на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок. Также сделан заказ на корабли для судоходства на Северном морском пути.
Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Также глава государства по видеосвязи наблюдал за аналогичной церемонией на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", которые спущены на воду и передаются военно-морскому флоту (ВМФ).
ТАСС / Сергей Карпухин