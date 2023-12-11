В Британии признали бессилие перед ВМФ России

Британия не способна соперничать с Россией в темпах наращивания военно-морского потенциала. Об этом в статье для таблоида Express заявил эксперт Марко Джаннаджели.

"В морской сфере Россия делает инвестиции, с которыми Великобритания не может сравниться", — говорится в материале.

Как напомнил аналитик, на вооружении Российской Федерации уже есть глубоководные беспилотные мини-субмарины, которые могут выполнять задачи на экстремальной глубине. Базой для них служат специальные плавучие платформы.