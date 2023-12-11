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11 декабря, 18:40

В Британии признали бессилие перед ВМФ России

Express: Великобритания отстаёт от России по темпам усиления ВМФ

Британия не способна соперничать с Россией в темпах наращивания военно-морского потенциала. Об этом в статье для таблоида Express заявил эксперт Марко Джаннаджели.

"В морской сфере Россия делает инвестиции, с которыми Великобритания не может сравниться", говорится в материале.

Как напомнил аналитик, на вооружении Российской Федерации уже есть глубоководные беспилотные мини-субмарины, которые могут выполнять задачи на экстремальной глубине. Базой для них служат специальные плавучие платформы.

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Ранее глава ВМФ РФ адмирал Александр Евменов заявил, что США относятся к деятельности Российской Федерации в Арктике как к вызову их интересам и готовы оказывать ей противодействие всеми доступными им способами. Он пояснил, что Соединённые Штаты готовы применить против роста влияния РФ в регионе весь свой инструментарий — от давления с помощью санкций до военно-силовых инструментов.

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Юрий Лысенко
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