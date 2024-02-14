"Весьма тревожный потенциал": Вашингтон объявил о серьёзной угрозе нацбезопасности США из-за РФ

15 февраля в Конгрессе США состоится закрытый брифинг по "серьёзной угрозе национальной безопасности". Об этом сообщает CNN со ссылкой на председателя комитета Палаты представителей по разведке Майка Тёрнера.

По данным источников телеканала, эта угроза связана с Россией — "речь идёт о весьма тревожном "российском потенциале", о котором мы недавно узнали". Тёрнер заявил, что Комитет по разведке накануне одобрил предоставление Палате доступа к закрытой информации. В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что лично проведёт брифинг для конгрессменов.

"Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования", — написал Тёрнер в X.