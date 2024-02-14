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14 февраля, 00:08

Госдеп опроверг информацию о переговорах с Россией по Украине

РБК: Госдеп опроверг публикацию Reuters о переговорах США и России по Украине

США не вели переговоры с Россией по вопросу завершения украинского конфликта. Об этом заявили РБК в американском Госдепартаменте.

Недавно агенство Reuters выпустило новость о том, что Россия вела переговоры с США по теме Украины. Утверждалось, что российская сторона якобы передала предложения о заморозке конфликта Вашингтону через арабских посредников.

"США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать", — приводит агенство слова представителей Госдепартамента.

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Россия открыта для переговоров по Украине, о чём неоднократно заявлял глава государства Владимир Путин. Последнее такое заявление прозвучало недавно в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. При этом президент напомнил, что переговорный процесс был запущен ещё в марте 2022 года, однако Киев тогда отказался договариваться.

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Оксана Попова
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