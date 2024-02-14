Госдеп опроверг информацию о переговорах с Россией по Украине

США не вели переговоры с Россией по вопросу завершения украинского конфликта. Об этом заявили РБК в американском Госдепартаменте.

Недавно агенство Reuters выпустило новость о том, что Россия вела переговоры с США по теме Украины. Утверждалось, что российская сторона якобы передала предложения о заморозке конфликта Вашингтону через арабских посредников.

"США не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать", — приводит агенство слова представителей Госдепартамента.