В РАН раскрыли правду о новом "ядерном оружии", которое в США окрестили космическим убийцей

Космический буксир "Зевс" с ядерной энергоустановкой, разработка которого ведётся в Российской Федерации, не имеет ничего общего с ядерным оружием. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в ответ на шумиху на Западе из-за "нового российского оружия на ядерном топливе".

"Это не имеет отношения. Ядерный буксир — это нормальный реактор, не очень большой, каких на земле много и которые пользуются для выработки электрической энергии, и там (в космосе) то же самое. Отношения к ядерному оружию он не имеет", — цитирует учёного РИА "Новости".