В РАН раскрыли правду о новом "ядерном оружии", которое в США окрестили космическим убийцей
Учёный Эйсмонт: Ядерный буксир "Зевс" не является оружием против спутников
Модель космического буксира "Зевс" с ядерной установкой. Обложка © YouTube / "Роскосмос ТВ"
Космический буксир "Зевс" с ядерной энергоустановкой, разработка которого ведётся в Российской Федерации, не имеет ничего общего с ядерным оружием. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в ответ на шумиху на Западе из-за "нового российского оружия на ядерном топливе".
"Это не имеет отношения. Ядерный буксир — это нормальный реактор, не очень большой, каких на земле много и которые пользуются для выработки электрической энергии, и там (в космосе) то же самое. Отношения к ядерному оружию он не имеет", — цитирует учёного РИА "Новости".
Разработкой "Зевса" в России занимаются с 2010 года. Во время одной из своих презентаций первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урлилич рассказывал о планах вывести опытный образец на орбиту для лётных испытаний в 2030 году. Назначение буксира с ядерной установкой — полёты к Луне и планетам Солнечной системы. Комплекс работ по разработке "Зевса" получил название "Нуклон".
Напомним, 15 февраля Конгресс США обсуждал "серьёзную угрозу национальной безопасности". Западные СМИ сообщили, что эта "угроза" связана с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе, которое может быть применено не по наземной цели, а по спутнику. В Кремле объяснили, что Белый дом прибегнул к сказкам про "угрозу", чтобы убедить конгрессменов выделить Украине очередной пакет помощи.