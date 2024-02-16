Названа брешь Пентагона, по которой может ударить космическое оружие РФ на "ядерном топливе" Reuters: Оружие РФ на ядерной энергии будет глушить и выводить из строя спутники 16 февраля, 09:35 В США спорят о новом российском космическом оружии. Обложка © Shutterstock

Россия создаёт космическое оружие, работающее на ядерной энергии, которое будет атаковать вражеские спутники. Об этом пишет Reuters, пообщавшись с аналитиками после появления в США информации о "страшной угрозе", исходящей из РФ.

"Что Россия разрабатывает систему, работающую от ядерного источника энергии... которая обладает возможностями радиоэлектронной борьбы, оказавшись на орбите, более вероятно, чем теория о том, что Россия разрабатывает оружие, несущее ядерную взрывчатую боеголовку", — пояснил директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

По его словам, речь может идти об устройствах, заглушающих сигналы или выводящих из строя иностранную электронику на орбите при помощи специальных импульсов. В статье подчёркивается, что "новое российское оружие" будет нарушать военную и даже коммерческую связь противника, в том числе работая против GPS.

Как рассказал Reuters экс-разведчик США, американское командование слишком сильно полагается на данные со спутников, в этом и есть "серьёзная уязвимость" Пентагона. Он опасается, что именно эта брешь может сыграть на руку России.

Авторы Татьяна Миссуми