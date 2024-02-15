"Очень серьёзно": Блинкен расшифровал смысл загадочных заявлений США о "новой угрозе"
Блинкен: США имеют в виду возможное средство поражения, говоря о новой угрозе
Правительство США, уведомляя Конгресс об имеющейся новой угрозе национальной безопасности, имеет в виду потенциальное средство поражения. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в столице Албании Тиране, которую в прямом эфире транслировал Госдепартамент.
"Сейчас про лежащий в основе этого вопрос сказать много я не могу. Могу сказать следующее: речь идёт не о действующем средстве (поражения. — Прим. Лайфа), а о потенциальном, к которому мы относимся очень-очень серьёзно", — заявил Блинкен.
По его словам, важнее всего то, что "в центре внимания главы США Джо Байдена стоит безопасность Америки и её народа".
Напомним, ранее Вашингтон объявил о серьёзной угрозе безопасности США. По данным СМИ, напугала Соединённые Штаты Россия, а точнее, некий "весьма тревожный потенциал", о котором в Америке недавно узнали. Телекомпания ABC утверждала, что озабоченность Вашингтона может быть связана с якобы имеющимися у Москвы планами разместить ядерное оружие в космосе.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI