"Очень серьёзно": Блинкен расшифровал смысл загадочных заявлений США о "новой угрозе"

Правительство США, уведомляя Конгресс об имеющейся новой угрозе национальной безопасности, имеет в виду потенциальное средство поражения. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в столице Албании Тиране, которую в прямом эфире транслировал Госдепартамент.

"Сейчас про лежащий в основе этого вопрос сказать много я не могу. Могу сказать следующее: речь идёт не о действующем средстве (поражения. — Прим. Лайфа), а о потенциальном, к которому мы относимся очень-очень серьёзно", — заявил Блинкен.

По его словам, важнее всего то, что "в центре внимания главы США Джо Байдена стоит безопасность Америки и её народа".