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15 февраля, 18:59

"Очень серьёзно": Блинкен расшифровал смысл загадочных заявлений США о "новой угрозе"

Блинкен: США имеют в виду возможное средство поражения, говоря о новой угрозе

Правительство США, уведомляя Конгресс об имеющейся новой угрозе национальной безопасности, имеет в виду потенциальное средство поражения. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в столице Албании Тиране, которую в прямом эфире транслировал Госдепартамент.

"Сейчас про лежащий в основе этого вопрос сказать много я не могу. Могу сказать следующее: речь идёт не о действующем средстве (поражения. — Прим. Лайфа), а о потенциальном, к которому мы относимся очень-очень серьёзно", — заявил Блинкен.

По его словам, важнее всего то, что "в центре внимания главы США Джо Байдена стоит безопасность Америки и её народа".

"Тревожный потенциал": Вашингтон объявил о серьёзной угрозе безопасности США из-за РФ
"Тревожный потенциал": Вашингтон объявил о серьёзной угрозе безопасности США из-за РФ

Напомним, ранее Вашингтон объявил о серьёзной угрозе безопасности США. По данным СМИ, напугала Соединённые Штаты Россия, а точнее, некий "весьма тревожный потенциал", о котором в Америке недавно узнали. Телекомпания ABC утверждала, что озабоченность Вашингтона может быть связана с якобы имеющимися у Москвы планами разместить ядерное оружие в космосе.

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ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Анатолий Симоненко
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