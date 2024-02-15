Публикации в западных СМИ о якобы планах России использовать ядерное оружие в космосе являются уловками Белого дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это призвано подтолкнуть Конгресс Штатов на выделение новой помощи Украине.

Дмитрий Песков назвал уловкой публикации о якобы планах РФ по ядерному оружию в космосе. Видео © Life.ru

"Очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим", — сказал он.