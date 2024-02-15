Песков назвал уловкой публикации о якобы планах РФ по ядерному оружию в космосе
Публикации в западных СМИ о якобы планах России использовать ядерное оружие в космосе являются уловками Белого дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это призвано подтолкнуть Конгресс Штатов на выделение новой помощи Украине.
Дмитрий Песков назвал уловкой публикации о якобы планах РФ по ядерному оружию в космосе. Видео © Life.ru
"Очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим", — сказал он.
Песков также призвал дождаться брифинга помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. По его мнению, американский чиновник может раскрыть больше информации по теме.
Напомним, 15 февраля в Конгрессе США состоится закрытый брифинг по "серьёзной угрозе национальной безопасности". Позднее западные СМИ сообщили, что эта "угроза" связана с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе. Утверждается, что оно может быть применено не по наземной цели, а по спутнику.
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