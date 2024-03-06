Песков: Всемирный фестиваль молодёжи — главное событие политической повестки
Всемирный фестиваль молодёжи является самым главным событием в текущей политической повестке. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это самое главное, что сейчас происходит", — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о важности фестиваля.
Напомним, что церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи состоялась в "Сириусе" 2 марта, а продлится он до 7-го. Он принял 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Как рассказывал Life.ru, на Всемирном фестивале молодёжи уже сыграли две свадьбы, а один из иностранных гостей — немец — развернул "российско-германский" флаг и заявил, что немецкий народ полностью поддерживает Россию.