Песков: Всемирный фестиваль молодёжи — главное событие политической повестки

Всемирный фестиваль молодёжи является самым главным событием в текущей политической повестке. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это самое главное, что сейчас происходит", — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о важности фестиваля.