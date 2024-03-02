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2 марта, 06:53

Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи пройдёт 2 марта в Сириусе

Волонтёры Всемирного фестиваля молодёжи. Обложка © Пресс-служба ВФМ

Волонтёры Всемирного фестиваля молодёжи. Обложка © Пресс-служба ВФМ

Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ) официально стартует уже сегодня, 2 марта. Церемония открытия пройдёт в федеральной территории "Сириус", что в сочинском Олимпийском парке.

Участие в ВФМ примут 20 тысяч молодых лидеров из сфер образования, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства, благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и ряда других. К слову, половина из них — иностранцы. Например, Белоруссию представляют 630 человек, Индию — 360, около ста — Аргентину, а нашу страну, помимо россиян, представят ещё и 15 американцев.

Каждый день фестиваля посвящён определённой теме. Сегодняшняя, к примеру, заявлена так: "Ответственность за судьбы мира". Главная идея заключается в том, что будущее нашей планеты зависит от способности молодёжи к диалогу, взаимопониманию, готовности брать инициативу в свои руки и нести ответственность за конкретные решения для строительства справедливого мира. Гости ВФМ смогут поучаствовать в мастер-классах, обсуждениях, панельных сессиях, тренировках, а также увидеть выступления лучших творческих коллективов. По вечерам также ожидаются концерты и даже ток-шоу с известными артистами.

Презентация экипировки для Всемирного фестиваля молодёжи состоялась в "Сириусе"
Презентация экипировки для Всемирного фестиваля молодёжи состоялась в "Сириусе"

Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи проходит по указу президента России Владимира Путина в федеральной территории "Сириус" и призван развивать международное молодёжное сотрудничество. Заявки на участие прислали почти 300 тысяч человек из 190 стран мира. Всего участие примут более 90 тысяч человек.

Матвей Константинов
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