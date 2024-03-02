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1 марта, 21:11

Презентация экипировки для Всемирного фестиваля молодёжи состоялась в "Сириусе"

Презентация экипировки для Всемирного фестиваля молодёжи. Обложка © t.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

Презентация экипировки для Всемирного фестиваля молодёжи. Обложка © t.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

Экипировку для участников Всемирного фестиваля молодёжи презентовали в день старта международного мероприятия в университете "Сириус". Авторами коллекции стала семейная пара — Тарас и Татьяна Шарыга, рассказала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Участие в показе приняли не только представители России, но и гости из зарубежных государств. Над подиумом организаторы разместили огромный макет самолёта МС-21. По словам Разуваевой, дизайн экипировки навеян российскими ландшафтами и природными стихиями.

Презентация экипировки для Всемирного фестиваля молодёжи. Фото © t.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

Презентация экипировки для Всемирного фестиваля молодёжи. Фото © t.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

"В каждой коллекции воплощён один из смыслов фестиваля: в экипировке участников — единство многообразия культур, волонтёров — ответственность за судьбу мира, персонала фестиваля — равенство и справедливость", — написала она в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что во Всемирном фестивале молодёжи примет участие более 90 тысяч человек. Мероприятие стартовало 1 марта и продлится ровно неделю.

Илья Пушкарев
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