Презентация экипировки для Всемирного фестиваля молодёжи состоялась в "Сириусе"
Презентация экипировки для Всемирного фестиваля молодёжи. Обложка © t.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
Экипировку для участников Всемирного фестиваля молодёжи презентовали в день старта международного мероприятия в университете "Сириус". Авторами коллекции стала семейная пара — Тарас и Татьяна Шарыга, рассказала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.
Участие в показе приняли не только представители России, но и гости из зарубежных государств. Над подиумом организаторы разместили огромный макет самолёта МС-21. По словам Разуваевой, дизайн экипировки навеян российскими ландшафтами и природными стихиями.
Презентация экипировки для Всемирного фестиваля молодёжи. Фото © t.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
"В каждой коллекции воплощён один из смыслов фестиваля: в экипировке участников — единство многообразия культур, волонтёров — ответственность за судьбу мира, персонала фестиваля — равенство и справедливость", — написала она в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что во Всемирном фестивале молодёжи примет участие более 90 тысяч человек. Мероприятие стартовало 1 марта и продлится ровно неделю.