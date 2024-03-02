Презентация экипировки для Всемирного фестиваля молодёжи состоялась в "Сириусе"

Экипировку для участников Всемирного фестиваля молодёжи презентовали в день старта международного мероприятия в университете "Сириус". Авторами коллекции стала семейная пара — Тарас и Татьяна Шарыга, рассказала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Участие в показе приняли не только представители России, но и гости из зарубежных государств. Над подиумом организаторы разместили огромный макет самолёта МС-21. По словам Разуваевой, дизайн экипировки навеян российскими ландшафтами и природными стихиями.

Презентация экипировки для Всемирного фестиваля молодёжи. Фото © t.me / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

"В каждой коллекции воплощён один из смыслов фестиваля: в экипировке участников — единство многообразия культур, волонтёров — ответственность за судьбу мира, персонала фестиваля — равенство и справедливость", — написала она в телеграм-канале.