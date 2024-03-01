Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

В России начал действовать новый порядок регулирования табачного рынка

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Людмилу Улицкую* и Илью Хржановского*

В России начал работу сайт кадровой программы для бойцов СВО "Время героев"

"Лицо полностью в пуху": Лавров оценил слитый разговор немецких военных про Крымский мост

ОАЭ и Нидерланды "делят" Промеса, который имеет проблемы с законом в обеих странах

Молодёжная сборная России по футболу сыграет с действующим чемпионом мира

Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы в 2024 году

В Госдуме ещё раз зареклись запрещать VPN

Дрон ВСУ убил трёх человек в автомобиле в Херсонской области

ФСБ начала проверку лишённого лицензии "Киви банка"

"Правда с нами": Студент из Италии по-русски процитировал Путина на фестивале молодёжи

Итальянец назвал Россию "последней суверенной страной в Европе" на ВФМ-2024

1 марта, 19:13
Итальянец поделился мыслями о России на фестивале молодёжи. Обложка © t.me / Подслушано ВФМ

Итальянец поделился мыслями о России на фестивале молодёжи. Обложка © t.me / Подслушано ВФМ

Итальянский студент, приехавший на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи, признался, что видит в России суверенную страну, которая без страха противостоит американской гегемонии. Он также восхитился президентом РФ Владимиром Путиным и даже по-русски процитировал главу государства.

Итальянец поделился мыслями о России на фестивале молодёжи. Видео © t.me / Подслушано ВФМ

"Я считаю, что Россия — последняя суверенная страна в Европе, которая независима от американской гегемонии. И нам нужно создать многополярный мир!" поделился мнением итальянец, интервью с которым появилось в телеграм-канале фестиваля.

Молодой человек подчеркнул, что сегодня Россия — хранительница традиционных ценностей в культуре, семье и религии, тогда как на Западе давно отреклись от нравственных ориентиров, а европейские власти заботятся только "о своих кошельках". Он назвал Путина лидером, вытащившим страну "из ада", в котором она находилась в постсоветский период. В конце беседы иностранец внезапно перешёл с английского на русский язык, процитировав российского президента: "Правда с нами".

Студенты из ЛНР представят республику на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
Студенты из ЛНР представят республику на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". Мероприятие призвано объединить представителей разных стран и призвать к сотрудничеству. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получили подростки от 14 до 17 лет: 500 — из России и 500 — из-за рубежа. Заявки на участие прислали почти 300 тысяч человек из 190 стран мира. В Сочи съехались почти 3,5 тысячи волонтёров, которые помогут провести фестиваль.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!