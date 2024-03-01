"Правда с нами": Студент из Италии по-русски процитировал Путина на фестивале молодёжи Итальянец назвал Россию "последней суверенной страной в Европе" на ВФМ-2024 1 марта, 19:13 Итальянец поделился мыслями о России на фестивале молодёжи. Обложка © t.me / Подслушано ВФМ

Итальянский студент, приехавший на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи, признался, что видит в России суверенную страну, которая без страха противостоит американской гегемонии. Он также восхитился президентом РФ Владимиром Путиным и даже по-русски процитировал главу государства.

Итальянец поделился мыслями о России на фестивале молодёжи. Видео © t.me / Подслушано ВФМ

"Я считаю, что Россия — последняя суверенная страна в Европе, которая независима от американской гегемонии. И нам нужно создать многополярный мир!" — поделился мнением итальянец, интервью с которым появилось в телеграм-канале фестиваля.

Молодой человек подчеркнул, что сегодня Россия — хранительница традиционных ценностей в культуре, семье и религии, тогда как на Западе давно отреклись от нравственных ориентиров, а европейские власти заботятся только "о своих кошельках". Он назвал Путина лидером, вытащившим страну "из ада", в котором она находилась в постсоветский период. В конце беседы иностранец внезапно перешёл с английского на русский язык, процитировав российского президента: "Правда с нами".

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". Мероприятие призвано объединить представителей разных стран и призвать к сотрудничеству. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получили подростки от 14 до 17 лет: 500 — из России и 500 — из-за рубежа. Заявки на участие прислали почти 300 тысяч человек из 190 стран мира. В Сочи съехались почти 3,5 тысячи волонтёров, которые помогут провести фестиваль.

Авторы Татьяна Миссуми