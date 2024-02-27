Около 3,5 тысячи волонтёров приехало в Сочи для участия в молодёжном фестивале
Не менее трёх с половиной тысяч волонтёров из разных уголков страны приехало в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Всего в фестивале задействованы четыре тысячи волонтёров, 500 из них — из Сочи. В состав команды городских добровольцев вошли студенты и школьники. Кроме того, во время молодёжного форума им будут помогать волонтёры блока "Серебряный возраст". У некоторых участников уже есть опыт работы на крупных мероприятиях.
Как уже рассказывал Life.ru, Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт по указу президента РФ Владимира Путина с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". Мероприятие призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет: 500 — из России и 500 — из-за рубежа. Заявки на участие уже прислали почти 300 тысяч человек из 190 стран мира. В начале февраля завершилось обучение волонтёров мероприятия.
Telegram / Администрация Сочи