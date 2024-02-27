Около 3,5 тысячи волонтёров приехало в Сочи для участия в молодёжном фестивале

Не менее трёх с половиной тысяч волонтёров из разных уголков страны приехало в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Всего в фестивале задействованы четыре тысячи волонтёров, 500 из них — из Сочи. В состав команды городских добровольцев вошли студенты и школьники. Кроме того, во время молодёжного форума им будут помогать волонтёры блока "Серебряный возраст". У некоторых участников уже есть опыт работы на крупных мероприятиях.