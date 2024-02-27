Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 18:19

Около 3,5 тысячи волонтёров приехало в Сочи для участия в молодёжном фестивале

Не менее трёх с половиной тысяч волонтёров из разных уголков страны приехало в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Всего в фестивале задействованы четыре тысячи волонтёров, 500 из них — из Сочи. В состав команды городских добровольцев вошли студенты и школьники. Кроме того, во время молодёжного форума им будут помогать волонтёры блока "Серебряный возраст". У некоторых участников уже есть опыт работы на крупных мероприятиях.

Во Всемирном фестивале молодёжи примут участие более 90 тысяч человек
Во Всемирном фестивале молодёжи примут участие более 90 тысяч человек

Как уже рассказывал Life.ru, Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт по указу президента РФ Владимира Путина с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". Мероприятие призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет: 500 — из России и 500 — из-за рубежа. Заявки на участие уже прислали почти 300 тысяч человек из 190 стран мира. В начале февраля завершилось обучение волонтёров мероприятия.

Обложка ©

Telegram / Администрация Сочи

Наталья Исакова
  • Новости
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров