В 2024 году во Всемирном фестивале молодёжи примут участие более 90 тысяч человек. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева. Мероприятие пройдёт на федеральной территории "Сириус".

"У нас, конечно же, помимо 20 тысяч участников, это не единственные прибывающие на площадку фестиваля. В общей сложности мы выделили порядка 18 клиентских групп — это эксперты, это и гости, это и волонтёры, это и партнёры, это, конечно же, журналисты, представители медиа-сообщества, это различные сервисные службы, организаторы", — подчеркнула Разуваева на пресс-конференции.

Фестиваль проводится для того, чтобы выстраивать связи между молодёжью всей планеты. Организаторы мероприятия хотят, чтобы активные молодые люди обсудили, как строить будущий мир. По словам программного директора фестиваля Сергея Першина, в России на протяжении веков проживали разные народы со своими традициями, особенностями культуры и религией. Он дополнил, что мероприятие также организовано с целью познакомить молодёжь с возможностями развития, которые есть в России.