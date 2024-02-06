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6 февраля, 16:49

Более шести тысяч человек прошли обучение волонтёров ВФМ-2024

Завершилось обучение волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи

Волонтёры. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Волонтёры. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Двухмесячное обучение волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи подошло к концу, скоро все добровольцы отправятся на объекты в Сочи и Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.

"В течение двух месяцев кандидаты в волонтёры прошли специализированные курсы на "Добро.РФ" и в очном формате для 89 регионов страны. Нашими волонтёрскими центрами были проведены тренинги на командообразование, погружение в смыслы фестиваля, межкультурные коммуникации, знакомство с инфраструктурой и программой фестиваля, кодексом событийного волонтёрства", — рассказала заместитель гендиректора Дирекции ВФМ-2024 по региональному взаимодействию Лариса Сулима.

Обучение проходило с 9 декабря по 6 февраля. Тренеры провели образовательные тренинги для более чем шести тысяч человек. В феврале сформируют итоговый состав волонтёрского корпуса, а все кандидаты распределятся по 15 функциональным направлениям.

Четыре тысячи добровольцев отправятся на площадку в Сочи, а тысяча "городских волонтёров" встретит иностранных гостей и обеспечит атмосферу праздника и гостеприимства в Москве. На местах продолжится уже более узкоспециализированное обучение в соответствии с функциональным направлением непосредственно на объектах ВФМ-2024.

Для проведения фестиваля будут привлечены пять тысяч волонтёров из всех регионов России, включая 228 человек из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Для участия в мероприятии будут отобраны наиболее мотивированные кандидаты с опытом работы в команде и отличными коммуникативными навыками.

Студенты из ЛНР представят республику на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
Студенты из ЛНР представят республику на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт по указу президента России Владимира Путина с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус". Мероприятие призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет: 500 — из России и 500 — из-за рубежа. Заявки на участие уже прислали почти 300 тысяч человек из 190 стран мира.

Александра Мышляева
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