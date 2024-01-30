Студенты из ЛНР представят республику на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи 30 января, 14:27 Студенты из ЛНР готовятся ко Всемирному фестивалю молодёжи. Обложка © t.me / Луганьмедиа

Молодёжь из ЛНР начала получать письма с подтверждение отбора на Всемирный фестиваль молодёжи, который пройдёт в начале марта этого года в "Сириусе". Ребята рассказали о переполняющих их эмоциях и призвали ровесников пользоваться всеми возможностями для собственного развития.

Студенты из ЛНР представят республику на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи. Видео © LIFE

Экоактивист Сергей Осадчук обучается в Донбасском государственном техническом университете и занимается разработкой приборов. Он признался, что не первый раз будет участвовать в подобном мероприятии. На фестивале молодой человек надеется найти единомышленников. Он хочет связать свою жизнь с инженерным делом.

"Моя первая разработка, которую я защищал вместе с преподавателем, – сумка-холодильник для автомобилей с применением ионов озона, датчик контроля состояния подшипников насосов и электродвигателей, мини-установка по переработке пластикового мусора на площадках хранения твёрдых бытовых отходов", — поделился Сергей.

Студент добавил, что смог представить свой проект на многих молодёжных форумах в России и даже в Госдуме. Он рад оказаться среди 20 тысяч счастливчиков, выбранных на фестиваль, ведь заявок было свыше трёх тысяч. Студентка Луганского государственного аграрного университета имени Климента Ворошилова Вероника Цегельник активно занимается спортом – вольной борьбой и изучает историю казачества. Для неё участие тоже станет ярким событием.

"Я счастлива, потому что надеялась туда попасть, для меня это очень важно и интересно. Страна даёт возможность активно жить и развиваться. По предыдущим проектам, фестивалям и форумам, в которых я участвовала в прошлом году, могу сказать, что это будут яркие впечатления и незабываемые эмоции", – отметила она.

Петер Луценко из Далевского университета участвовал в финале всероссийского проекта "Твой Ход" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Вместе с командой он одержал победу в проекте "Дебаттл х Твой Ход". Участвовать во Всемирном фестивале молодёжи студент решил из интереса.

"Был очень рад, не особо надеялся на что-то, но был очень приятно удивлён, что прошёл. Хотелось бы узнать о других культурах и национальностях, прикоснуться, завести друзей из других стран и найти векторы своего развития. Интересны все направления, хочу везде понемногу попробовать себя", – рассказал Луценко.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт по указу Владимира Путина 1 — 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус". Мероприятие призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет: 500 — из России и 500 — из-за рубежа. Заявки на участие уже прислали почти 300 тысяч человек из 190 стран мира.

Авторы Татьяна Миссуми