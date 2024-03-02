"Где изоляция?": Жога назвал истинную цель проведения Всемирного фестиваля молодёжи
Артём Жога назвал целью ВФМ показать дружелюбность России всему миру
Основная цель проведения Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи — показать дружелюбность и открытость России ко всему миру. Таким мнением поделился председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артём Жога.
Артём Жога заявил, что цель фестиваля молодёжи — показать дружелюбность России всему миру. Видео © Life.ru
"Цель фестиваля — донести и показать всему миру нашу дружелюбность и действительно реальные события, которые происходят на территории Донбасса, как они происходили за последние десять лет. Благодаря таким мероприятиям, а это 180 стран, [откуда] они приехали. Где изоляция, озвученная западным миром, где изоляция?" — подчеркнул Жога.
Председатель Народного совета ДНР пояснил, что такие мероприятия показывают действительно реальное положение дел, что весь мир интересуется Россией и её историей. Люди следят за ситуацией в Донбассе. Студенты, молодёжь смогут действительно понять и узнать, что реально происходит в РФ, отметил Жога. По его словам, они всё это передадут своим родным и близким.
Напомним, 2 марта в "Сириусе" прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие организовано по указу президента РФ Владимира Путина и призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Участие в фестивале примут свыше 90 тысяч человек из более чем 170 стран. Один из участников СВО — Виктор Симчук — приехал на мероприятие и заявил, что иностранцы обязательно расскажут о России после фестиваля.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев