Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи
Президент России Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи (ВФМ) на территории "Сириуса" в Сочи. Видеообращение лидера РФ к участникам показали во время церемонии открытия в международном моле "Арт.Молодость". Площадку для фестиваля предоставил дворец спорта "Большой".
Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи в Сочи. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Объявляю Всемирный фестиваль молодёжи открытым", — указал Путин.
По словам главы государства, Россия верит в молодых людей и развивается для того, чтобы она всегда была страной возможностей для молодёжи.
А ранее Life.ru писал, что во Всемирном фестивале молодёжи примет участие более 90 тысяч человек. Мероприятие стартовало 1 марта и продлится ровно неделю. Экипировку для участников фестиваля презентовали в день старта международного мероприятия в университете "Сириус". Авторами коллекции стала семейная пара — Тарас и Татьяна Шарыга.
© Telegram / Кремль. Новости