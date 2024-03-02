Президент России Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи (ВФМ) на территории "Сириуса" в Сочи. Видеообращение лидера РФ к участникам показали во время церемонии открытия в международном моле "Арт.Молодость". Площадку для фестиваля предоставил дворец спорта "Большой".

Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи в Сочи. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Объявляю Всемирный фестиваль молодёжи открытым", — указал Путин.

По словам главы государства, Россия верит в молодых людей и развивается для того, чтобы она всегда была страной возможностей для молодёжи.