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2 марта, 14:57

Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи

Президент России Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи (ВФМ) на территории "Сириуса" в Сочи. Видеообращение лидера РФ к участникам показали во время церемонии открытия в международном моле "Арт.Молодость". Площадку для фестиваля предоставил дворец спорта "Большой".

Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи в Сочи. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Объявляю Всемирный фестиваль молодёжи открытым", — указал Путин.

По словам главы государства, Россия верит в молодых людей и развивается для того, чтобы она всегда была страной возможностей для молодёжи.

"Правда с нами": Студент из Италии по-русски процитировал Путина на фестивале молодёжи
"Правда с нами": Студент из Италии по-русски процитировал Путина на фестивале молодёжи

А ранее Life.ru писал, что во Всемирном фестивале молодёжи примет участие более 90 тысяч человек. Мероприятие стартовало 1 марта и продлится ровно неделю. Экипировку для участников фестиваля презентовали в день старта международного мероприятия в университете "Сириус". Авторами коллекции стала семейная пара — Тарас и Татьяна Шарыга.

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© Telegram / Кремль. Новости

Дарья Нарыкова
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