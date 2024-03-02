"Процветает": Боец СВО предположил, что иностранцы расскажут о РФ после фестиваля молодёжи

Одним из гостей Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в "Сириусе" стал участник специальной военной операции из Красноярска Виктор Симчук. Боец совершил две командировки в зону СВО, а сейчас является гендиректором компании по производству дронов.

Участник СВО из Красноярска заявил о планах обсудить на ВФМ производство беспилотников. Видео © Life.ru

В беседе с Life.ru Симчук отметил, что сейчас половину деталей для сборки беспилотников изготавливает Индия. Поэтому на фестивале он хочет обсудить с бизнесменами вопрос замены иностранных комплектующих российскими.

"В целом мы сделали около 15 опытных образцов. Восемь отправили на фронт, ребята тестируют — успешно. Разведывательный [дрон] с возможностью сброса снарядов [весит] до полутора килограмм, и большие — до пяти килограмм", — сказал Симчук.

Он обратил внимание, что в таком масштабном мероприятии задействованы представители десятков стран, которые по возвращении на родину расскажут о провале антироссийских санкций и том, что наша страна "живёт и процветает". К слову о государствах-участниках: среди флагов на ВФМ просматривается в том числе американский, соответственно, делегация США также приехала в "Сириус". Рядом со звёздно-полосатым полотнищем размещён флаг Абхазии.