На Всемирном фестивале молодёжи сыграли две свадьбы
На Всемирном фестивале молодёжи две пары заключили брак. Обложка © Администрация города Сочи
На Всемирном фестивале молодёжи в сочинском "Сириусе" две пары влюблённых сыграли свадьбы. Помимо традиционной церемонии в ЗАГСе, молодым семьям устроили праздник с русскими обычаями: песни, каравай, свадебная карусель. Об этом сообщают власти города Сочи.
"Сразу две пары — Елена Лиджикова и Алдар Шоволдаев из Калмыкии и Виктория Иванова и Савелий Тарасов из Уральского федерального округа — заключили брак... Праздновать свадьбу молодые семьи запланировали вместе с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на территории его проведения в Олимпийском парке Сириуса", — отмечается в тексте.
Сами молодожёны признались, что считают очень символичной свадьбу в Год семьи, да ещё и на таком масштабном мероприятии, как проходящий фестиваль. Новоиспечённым супругам вручили сертификаты на отдых в Сочи в отелях известной сети "Грейс".
Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи начался 1 марта и продлится ещё неделю. Организатором выступает Росмолодёжь, но идею предложил президент РФ Владимир Путин. Участие в фестивале принимают свыше 90 тысяч человек из более чем 170 стран мира. Представитель итальянской делегации признался, что сегодня Россия — "единственная суверенная страна в Европе". По его словам, идеи Путина находят отклик у здравомыслящих иностранцев.