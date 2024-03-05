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На Всемирном фестивале молодёжи сыграли две свадьбы

5 марта, 11:49
На Всемирном фестивале молодёжи две пары заключили брак. Обложка © Администрация города Сочи

На Всемирном фестивале молодёжи две пары заключили брак. Обложка © Администрация города Сочи

На Всемирном фестивале молодёжи в сочинском "Сириусе" две пары влюблённых сыграли свадьбы. Помимо традиционной церемонии в ЗАГСе, молодым семьям устроили праздник с русскими обычаями: песни, каравай, свадебная карусель. Об этом сообщают власти города Сочи.

"Сразу две пары — Елена Лиджикова и Алдар Шоволдаев из Калмыкии и Виктория Иванова и Савелий Тарасов из Уральского федерального округа — заключили брак... Праздновать свадьбу молодые семьи запланировали вместе с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на территории его проведения в Олимпийском парке Сириуса", — отмечается в тексте.

Сами молодожёны признались, что считают очень символичной свадьбу в Год семьи, да ещё и на таком масштабном мероприятии, как проходящий фестиваль. Новоиспечённым супругам вручили сертификаты на отдых в Сочи в отелях известной сети "Грейс".

"Не словом, а делом": Всемирный фестиваль молодёжи назвали борьбой с пропагандой Запада
"Не словом, а делом": Всемирный фестиваль молодёжи назвали борьбой с пропагандой Запада

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи начался 1 марта и продлится ещё неделю. Организатором выступает Росмолодёжь, но идею предложил президент РФ Владимир Путин. Участие в фестивале принимают свыше 90 тысяч человек из более чем 170 стран мира. Представитель итальянской делегации признался, что сегодня Россия — "единственная суверенная страна в Европе". По его словам, идеи Путина находят отклик у здравомыслящих иностранцев.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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