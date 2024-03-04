"Не словом, а делом": Всемирный фестиваль молодёжи назвали борьбой с пропагандой Запада

Всемирный фестиваль молодёжи (ВМФ) — это отличное средство борьбы с западной антироссийской пропагандой, считает политолог Никита Ляховецкий. По его словам, мероприятие, который сейчас проходит в "Сириусе", объединило практически весь мир — обменяться опытом и получить новые знания приехали десятки тысяч участников из более чем 170 стран мира.

"Такие мероприятия — отличное средство борьбы с западной антироссийской пропагандой. Молодые люди, в том числе и из недружественных стран, спасибо им за смелость, что решили не смотря на политику их правительств приехать к нам — смогут воочию увидеть настоящую Россию, посмотреть на те ценности которые мы отстаиваем, оценить культурное богатство и разнообразие нашей Родины", — отметил Ляховецкий в беседе с Life.ru.

Политолог также привёл недавнее высказывание президента РФ Владимир Путин о том, что наша страна сложена из сотен культур, языков, традиций, а братство народов всегда было и остается нашей главной силой. Как считает наш собеседник, как раз таки иностранные участники ВФМ смогли легко убедиться в том, насколько наша страна на самом деле открытая, дружелюбная и единая. Именно таким способом, добавил Ляховецкий, следует бороться с пропагандой Запада, доказывая не словом, а делом.

"Надеюсь молодые участники фестиваля увезут домой с собой частичку любви к нашей стране, и, кто знает, возможно через годы, когда уже они будут формировать политику своих стран, мир станет более справедливым и честным", — резюмировал эксперт.