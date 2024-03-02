Путин рассказал, что всегда было и остаётся главной опорой и силой России
Путин: Братство народов всегда было и остаётся главной опорой и силой России
Братство народов всегда было и остаётся главной опорой и силой нашей страны. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который проходит в федеральной территории "Сириус".
Видеообращение Путина к участникам Всемирного фестиваля молодёжи. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Наша многонациональная страна сложена из сотен языков, традиций, и братство народов всегда было и остаётся её главной опорой, преимуществом, силой", — сказал глава государства.
Как подчеркнул Путин, братство помогало нашим народам покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, а также одержать победу в Великой Отечественной войне.
Как ранее сообщал Life.ru, церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи проходит сегодня, 2 марта. Мероприятие, призванное развивать международное молодёжное сотрудничество, проходит по указу Владимира Путина. Участие в фестивале примет более 90 тысяч человек из более чем 170 стран.
Telergam / Кремль. Новости