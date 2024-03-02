Регион

Уведомления отключены

2 марта, 14:59

Путин рассказал, что всегда было и остаётся главной опорой и силой России

Путин: Братство народов всегда было и остаётся главной опорой и силой России

Братство народов всегда было и остаётся главной опорой и силой нашей страны. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который проходит в федеральной территории "Сириус".

Видеообращение Путина к участникам Всемирного фестиваля молодёжи. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Наша многонациональная страна сложена из сотен языков, традиций, и братство народов всегда было и остаётся её главной опорой, преимуществом, силой", — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, братство помогало нашим народам покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, а также одержать победу в Великой Отечественной войне.

Как ранее сообщал Life.ru, церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи проходит сегодня, 2 марта. Мероприятие, призванное развивать международное молодёжное сотрудничество, проходит по указу Владимира Путина. Участие в фестивале примет более 90 тысяч человек из более чем 170 стран.

Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи
Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи
Обложка ©

Telergam / Кремль. Новости

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров