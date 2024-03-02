Путин рассказал, что всегда было и остаётся главной опорой и силой России

Братство народов всегда было и остаётся главной опорой и силой нашей страны. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который проходит в федеральной территории "Сириус".

Видеообращение Путина к участникам Всемирного фестиваля молодёжи. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Наша многонациональная страна сложена из сотен языков, традиций, и братство народов всегда было и остаётся её главной опорой, преимуществом, силой", — сказал глава государства.