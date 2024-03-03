На фестивале молодёжи в "Сириусе" открыли библиотеку невероятных масштабов

Невероятных масштабов библиотеку открыли в "Сириусе" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. Сейчас здесь установлены семь стеллажей, которые состоят из 320 полок, рассчитанных на хранение около 25 тысяч изданий, но это ещё далеко не предел. В будущем площадь библиотеки составит семь тысяч квадратных метров, а количество книг увеличится до 100 тысяч, рассказала директор университета "Сириус" Лилия Кирьянова.

Открытие библиотеки "Сириус" представили на Всемирном фестивале молодёжи. Видео © LIFE

"Для университета, научно-образовательного центра библиотека — это душа и сердце. Недавно президент нашей страны Владимир Владимирович Путин особо отметил роль научно-технических библиотек и сказал, что они должны стать во всей стране центрами знаний и информации. Вот такой вот центр знаний и информации открываем на территории "Сириуса" сегодня и мы", — сказала она на церемонии открытия библиотеки.

Библиотечный фонд нового хранилища уже пополнили книги от партнёров "Сириуса": индустриальных компаний, вузов, научных организаций, учреждений культуры и спорта. В частности, речь идёт об издательстве "Наука", библиотеке имени Ушинского, университетах МЭИ, МИФИ, МИСиС и других. Вклад в формирование книжного фонда сделали и сами участники Всемирного фестиваля молодёжи. Многие приехали на открытие библиотеки с книгами авторов, изданных на русском и других языках. Одним из самых необычных изданий является книга 1913 года об освобождении русскими немецкого города Гамбурга во время Войны шестой коалиции 1813–1814 годов. Её библиотеке подарил иностранный участник фестиваля.

Кстати, при создании библиотеки "Сириус" продолжит придерживаться принципа углеродной нейтральности и экологичности. Книжные стеллажи выполнены из древесного композита, который отвечает экологическим стандартам, а при их освещении используются энергосберегающие технологии. Экспертное сопровождение в этой части оказывает Международный научный центр в области экологии и вопросов изменения климата, который открылся в университете по поручению президента.