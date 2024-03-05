"Хотим дружить!": Немец развернул "российско-германский" флаг на фестивале молодёжи в Сочи Житель Германии заявил на ВФМ о желании немцев наладить отношения с РФ 5 марта, 14:43 Житель Германии заявил, что немцы хотят хороших отношений с Россией. Обложка © t.me / Знание.Новости

Житель Германии признался в ходе марафона "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) в Сочи, что европейские политики разжигают конфликт с Россией, но немецкий народ вовсе этого не одобряет.

Житель Германии заявил, что немцы хотят дружить с Россией. Видео © t.me / Знание.Новости

"Немецкий народ поддерживает Россию и ту же ДНР. И все люди, кто здесь участвует, должны это знать. <…> Немцы хотят дружбу и хорошие отношения с Россией", — обратился он к главе ДНР Денису Пушилину.

Немец пояснил, что сегодня в Германии действует жёсткая антироссийская пропаганда, ни о какой свободе слова речь не идёт. Однако активисты выходят на митинги и выступают в поддержку Донбасса, требуя от немецких властей в том числе прекратить поставки военной техники Киеву. В завершение своей речи мужчина развернул огромное полотно из двух сшитых флагов: российского и немецкого.

Напомним, 2 марта в "Сириусе" состоялась церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие продлится до 7 марта. Сегодня в рамках ВФМ проходит марафон "Знание.Первые", на нём иностранцы могут пообщаться с российскими политиками и поделиться своим мнением. Так, представитель делегации из Латинской Америки уже предложил свою помощь Донбассу и заверил, что не все на Западе слушают собственных лидеров.

Авторы Татьяна Миссуми