"Краеугольный камень": Звезда турецких сериалов Озчивит на ВФМ раскрыл, что для него самое важное

Популярный турецкий актёр Бурак Озчивит приехал на Всемирный фестиваль молодёжи в "Сириусе", где в качестве лектора посетил просветительский марафон "Знание.Первые". Он пообщался с гостями мероприятия и рассказал, что для него представляют собой семейные ценности. По словам звезды сериалов, ничего важнее семьи в этом мире нет, поэтому знаменитость искренне советует задуматься о будущем.

Бурак Озчивит на ВФМ в Сочи заявил, что нет ничего важнее семьи и детей. Видео © Life.ru

"Мы не можем быть вечными, не можем быть молодыми. И нам нужно делать шаги, чтобы было продолжение нашего рода, чтобы мы продолжали себя в наших детях. И семья — это самый главный краеугольный камень вообще любого общества, страны. И поэтому семья для меня бесконечно важна", — подчеркнул актёр.

Озчивит добавил, что у него есть два сына. Артист призвал уже в молодости задумываться о своём будущем. По словам звезды "Великолепного века", нельзя забывать о детях и стоит поддерживать семейные ценности, уделять им внимание, несмотря на те тенденции, которые происходят в мире. Быть семьёй и иметь детей — это самое главное, подчеркнул актёр.