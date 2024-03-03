"Краеугольный камень": Звезда турецких сериалов Озчивит на ВФМ раскрыл, что для него самое важное
Турецкий актёр Бурак Озчивит: Самое главное в мире — это иметь семью и детей
Актёр Бурак Озчивит. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / burakozcivit
Популярный турецкий актёр Бурак Озчивит приехал на Всемирный фестиваль молодёжи в "Сириусе", где в качестве лектора посетил просветительский марафон "Знание.Первые". Он пообщался с гостями мероприятия и рассказал, что для него представляют собой семейные ценности. По словам звезды сериалов, ничего важнее семьи в этом мире нет, поэтому знаменитость искренне советует задуматься о будущем.
Бурак Озчивит на ВФМ в Сочи заявил, что нет ничего важнее семьи и детей. Видео © Life.ru
"Мы не можем быть вечными, не можем быть молодыми. И нам нужно делать шаги, чтобы было продолжение нашего рода, чтобы мы продолжали себя в наших детях. И семья — это самый главный краеугольный камень вообще любого общества, страны. И поэтому семья для меня бесконечно важна", — подчеркнул актёр.
Озчивит добавил, что у него есть два сына. Артист призвал уже в молодости задумываться о своём будущем. По словам звезды "Великолепного века", нельзя забывать о детях и стоит поддерживать семейные ценности, уделять им внимание, несмотря на те тенденции, которые происходят в мире. Быть семьёй и иметь детей — это самое главное, подчеркнул актёр.
Напомним, Озчивит прилетел Москву 20 февраля. Звезду турецких сериалов встретили вполне традиционно — хлебом-солью, "Смуглянкой" и стопкой горячительного, от которого, к слову, актёр не отказался. Во время своего выступления он спел "Калинку" и рассказал о своих прошлых поездках в столицу РФ. Артист назвал себя "таким же, как мы, одним из нас".