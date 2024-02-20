"Я один из вас": Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит спел "Калинку" и рассказал о русской зиме

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, известный по ролям в картинах "Великолепный век", "Чёрная любовь" и "Основание: Осман", посетил в качестве специального гостя киноконцерт "Музыка турецких сериалов", который проходит сегодня в столичном Crocus City Hall. На мероприятии актёр рассказал о своих впечатлениях о России и зиме, а также спел русскую песню "Калинка", передаёт корреспондент Life.ru.

Турецкий актёр Бурак Озчивит спел "Калинку" и рассказал о своих впечатлениях о России. Видео © Life.ru

Озчивит признался, что посещает Москву уже не первый раз. Поездки в российскую столицу начал ещё несколько лет назад во время работы моделью, и, по его словам, город сильно изменился в лучшую сторону.

"Когда я раньше приезжал в Москву, в год работы моделью, было и -25, и -30 градусов мороза. Я выходил на улицу со стаканчиком кофе, кофе замерзал, и я потом в Турции всем об этом рассказывал. Потом я начал ещё чаще сюда приезжать, и я больше никому ничего не рассказываю, я привык. Я стал такой же, как вы, один из вас", — признался актёр.

То, что Озчивит стал "одним из нас", он подкрепил не словом, а делом: по просьбе ведущего турецкая звезда исполнила всем известную русскую песню "Калинка". Исполнение композиции весь зал встретил бурными овациями.