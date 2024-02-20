Турецкий актёр из "Великолепного века" и "Чёрной любви" прилетел в Россию
Турецкого актёра из "Чёрной любви" Бурака Озчивита встретили в России с караваем
Бурак Озчивит. Обложка © ТАСС / Balkis Press / ABACA
Турецкий актёр Бурак Озчивит, который известен в том числе по ролям в сериалах "Великолепный век" и "Чёрная любовь", приехал в Россию. Поклонники заметили артиста во время его заселения в один из пятизвёздочных отелей Москвы. Звезду встретили в традиционной для страны стилистике — хлебом-солью и песней "Смуглянка".
Турецкого актёра Бурака Озчивита встретили в Москве с караваем и песнями. Видео © Telegram / Super.ru
Турецкий актёр отнёсся с большим уважением к традициям русских людей и не стал отказываться от 50 граммов крепкого напитка. Озчивит приехал в Москву не просто так — артист примет участие в концертах и фан-встречах с российскими поклонницами. В частности, сегодня вечером, 20 февраля, Озчивит будет участвовать в киноконцерте "Музыка турецких сериалов".
Турецкий актёр Бурак Озчивит в самолёте по пути в Москву. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / burakozcivit
А ранее Life.ru писал, что Озчивит стал спикером марафона "Знание.Первые". Мероприятие пройдёт в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в федеральной территории "Сириус". Гости лектория смогут узнать мнение актёра о феномене турецкого кино и задать интересующие вопросы.