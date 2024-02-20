Турецкий актёр из "Великолепного века" и "Чёрной любви" прилетел в Россию

Турецкий актёр Бурак Озчивит, который известен в том числе по ролям в сериалах "Великолепный век" и "Чёрная любовь", приехал в Россию. Поклонники заметили артиста во время его заселения в один из пятизвёздочных отелей Москвы. Звезду встретили в традиционной для страны стилистике — хлебом-солью и песней "Смуглянка".

Турецкого актёра Бурака Озчивита встретили в Москве с караваем и песнями. Видео © Telegram / Super.ru

Турецкий актёр отнёсся с большим уважением к традициям русских людей и не стал отказываться от 50 граммов крепкого напитка. Озчивит приехал в Москву не просто так — артист примет участие в концертах и фан-встречах с российскими поклонницами. В частности, сегодня вечером, 20 февраля, Озчивит будет участвовать в киноконцерте "Музыка турецких сериалов".

Турецкий актёр Бурак Озчивит в самолёте по пути в Москву. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / burakozcivit