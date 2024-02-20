Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 12:24

Турецкий актёр из "Великолепного века" и "Чёрной любви" прилетел в Россию

Турецкого актёра из "Чёрной любви" Бурака Озчивита встретили в России с караваем

Бурак Озчивит. Обложка © ТАСС / Balkis Press / ABACA

Бурак Озчивит. Обложка © ТАСС / Balkis Press / ABACA

Турецкий актёр Бурак Озчивит, который известен в том числе по ролям в сериалах "Великолепный век" и "Чёрная любовь", приехал в Россию. Поклонники заметили артиста во время его заселения в один из пятизвёздочных отелей Москвы. Звезду встретили в традиционной для страны стилистике — хлебом-солью и песней "Смуглянка".

Турецкого актёра Бурака Озчивита встретили в Москве с караваем и песнями. Видео © Telegram / Super.ru

Турецкий актёр отнёсся с большим уважением к традициям русских людей и не стал отказываться от 50 граммов крепкого напитка. Озчивит приехал в Москву не просто так — артист примет участие в концертах и фан-встречах с российскими поклонницами. В частности, сегодня вечером, 20 февраля, Озчивит будет участвовать в киноконцерте "Музыка турецких сериалов".

Турецкий актёр Бурак Озчивит в самолёте по пути в Москву. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / burakozcivit

Турецкий актёр Бурак Озчивит в самолёте по пути в Москву. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / burakozcivit

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Озчивит раскрыл пол будущего ребёнка
Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Озчивит раскрыл пол будущего ребёнка

А ранее Life.ru писал, что Озчивит стал спикером марафона "Знание.Первые". Мероприятие пройдёт в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в федеральной территории "Сириус". Гости лектория смогут узнать мнение актёра о феномене турецкого кино и задать интересующие вопросы.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Турция
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров