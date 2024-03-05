"Как мы можем помочь?": Латиноамериканец обратился к Пушилину на Всемирном фестивале молодёжи
Участник ВФМ от Латинской Америки выразил солидарность жителям Донбасса
На ВФМ в Сочи представитель делегации из Латинской Америки предложил свою помощь Донбассу. Обложка © T.me / Знание.Новости
На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи представитель делегации из Латинской Америки предложил свою помощь Донбассу. Об этом он сказал главе республики Денису Пушилину во время марафона "Знание.Первые".
На ВФМ в Сочи представитель делегации из Латинской Америки предложил свою помощь Донбассу. Видео © T.me / Знание.Новости
"Мы на самом деле чувствуем большую поддержку со стороны Латинской Америки. Ну, по понятным причинам многие страны Латинской Америки натерпелись со стороны США и понимают, что на самом деле они представляют на сегодняшний момент", — ответил политик.
Он уточнил, что будет благодарен за информационную поддержку. По его словам, доносить правду до стран Запада — это очень животрепещущая тема, которая требует поддержки от зарубежных активистов. Пушилин предложил участнику фестиваля пообщаться лично после мероприятия и пообещал ответить более детально.
Напомним, 2 марта в "Сириусе" состоялась церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие продлится до 7 марта. Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель организационного комитета ВФМ-2024 Сергей Кириенко заявил, что в некоторых странах пытались не дать провести фестиваль и ограничить коммуникацию России с миром.