Лагерь "Артек" связался по телемосту с площадкой Всемирного фестиваля молодёжи

4 марта был организован телемост, объединивший самые крупные детские центры России и Белоруссии: МДЦ "Артек", ВДЦ "Орлёнок", белорусский НДЦ "Зубрёнок" и федеральную территорию "Сириус", где сейчас проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Участники смогли поделиться впечатлениями от смен в своих лагерях и приняли участие в открытом микрофоне с приглашёнными гостями.

Телемост, объединивший крупнейшие детские центры страны. Фото © t.me / МДЦ "Артек"

Так, среди приглашённых были первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева и руководитель МДЦ "Артек" Константин Федоренко. Кириенко принял участие в открытом микрофоне и рассказал о насыщенной программе фестиваля. Также он заметил, что во Всемирном фестивале молодёжи впервые участвуют подростки младше 18 лет: таких 1000 и половина из них — россияне, а вторая — иностранцы.

Телемост, объединивший крупнейшие детские центры страны. Фото © t.me / МЦД "Артек"

Первый замруководителя Администрации Президента напомнил о распоряжении российского лидера о создании нацпроекта "Молодёжь России", в рамках которого следующие три месяца продлённой программы фестиваля будут посвящены школьникам, молодёжи и программам по развитию будущего. Он пригласил всех, кто будет проездом в столице, посетить выставку-форум "Россия", а также вместе с Бугаевым пообещал подарить путёвки в "Артек" тем участникам встречи, которые ещё там не побывали.

Телемост, объединивший крупнейшие детские центры страны. Фото © t.me / МДЦ "Артек"

"Международный детский центр "Артек" — это уникальный образовательный и творческий проект с почти столетней историей, он был и остаётся местом притяжения для детей и подростков не только из нашей страны, но и из разных уголков мира. Опыт "Артека" — это опыт конструктивного сотрудничества, вдохновения, дружбы и получения новых знаний, умений и навыков", — указал первый замминистра просвещения РФ.