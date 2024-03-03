Кириенко назвал Всемирный фестиваль молодёжи в "Сириусе" борьбой за будущее

Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ) в "Сириусе" — не просто масштабное международное событие, а борьба за будущее. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель организационного комитета ВФМ-2024 Сергей Кириенко. По его словам, в некоторых странах пытались не дать провести мероприятие и ограничить коммуникацию России с миром.

Кириенко заявил, что Всемирный фестиваль молодёжи — это борьба за будущее. Видео © Life.ru

"То, что происходит здесь сегодня, — это не просто молодёжный фестиваль. Если хотите, это борьба за будущее. <...> Многие из участников говорят, что им запрещали сюда приехать, пугали, что в страшной России их будут встречать негостеприимно, это опасно для жизни. Сейчас видно по глазам ребят, что у них другое понимание, что такое Россия", — подчеркнул Кириенко в беседе с журналистами на полях фестиваля.

По его словам, те, кто пытался ограничивать Россию, с треском проиграли и в этом заключается для РФ главное наследие фестиваля. Кириенко добавил: диалог дружбы и взаимопонимания, который закладывается на этой площадке, будет серьёзно влиять на то, что происходит в мире.