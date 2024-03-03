Кириенко: Зарубежные участники ВФМ-2024 узнают настоящую Россию

Благодаря Всемирному фестивалю молодёжи, который 1 марта стартовал на федеральной территории "Сириус", иностранные гости могут лучше узнать настоящую Россию. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель Организационного комитета ВФМ-2024 Сергей Кириенко.

"Ребята, которые приехали на фестиваль, понимают, что дискуссия открытая. Многие из них говорят, что поражены разнообразием выбора и возможностей. Они видят открытость, выбор молодых россиян, которые гордятся своей страной, историей, культурой и очень бережно относятся к традициям гостей из других стран. Вот это ощущение взаимоуважения и взаимопонимания позволяет им совсем по-другому почувствовать настоящую Россию", — заявил Сергей Кириенко.

По его словам, на участие в ВФМ-2024 было подано более 300 тысяч заявок и за право присоединиться к фестивалю молодым людям со всего мира пришлось по-настоящему побороться. И это ещё раз доказывает, что любые попытки бойкотировать Россию с треском провалились, заключил Кириенко.

"Вы знаете, что в Организации Объединённых Наций 193 страны, у нас сейчас на площадке представители почти 190 стран — практически весь мир", — подчеркнул первый замглавы Администрации Президента РФ.