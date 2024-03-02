"Балдёж полный": Грузины восхитились атмосферой на ВФМ и рассказали, как пели "Калинку"

Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ) в "Сириусе" объединил участников из разных концов света. Среди тех, кто приехал на такое масштабное мероприятие, оказалась и делегация из Грузии. Её члены в беседе с Life.ru рассказали, как в дороге пели с иностранцами русские "Коня" и "Калинку".

Участники рассказали, чего ждут от Всемирного фестиваля молодёжи. Видео © Life.ru

"Это балдёж полный! В автобусе мы, египтяне, россияне, испанцы. Мы все пели наши песни. Мы — на грузинском, потом арабы — на арабском, [потом] русские. Мы все пели "Выйду в поле с конём", стоя в автобусе! Это было что-то с чем-то. Это классно! У меня эндорфин зашкаливает! Хочется везде попасть", — рассказал Александр из Тбилиси.

В составе грузинской делегации и девушка по имени Юлия. На форуме она хочет получить знания, необходимые для реализации масштабного проекта.

"Мои мечты не были реализованы. Мне хочется от этого фестиваля получить максимум заряда на то, чтобы все свои умения соединить и сделать проект, которым заинтересуется мир, — соединить театр, кино, музыку, стихи и танец. Из этого сделать что-то одно крутое, плюс туризм. Я гид по Грузии. Приезжайте", — сказала Юлия.

Кроме того, участники указали, что молодёжь России и Грузии дружит, несмотря на "антипропаганду". В числе тех, кто не смог упустить такое масштабное мероприятие, и китаянка Цзя Вэй. Девушка оканчивает магистратуру в одном из вологодских университетов. Она обратила внимание на долгую дружбу между Россией и Китаем.